Бойцы Росгвардии, которые сейчас несут боевое дежурство по охране Запорожской АЭС, нашли на территории атомной станции массу брошенного украинскими военными вооружения.
Напомним, на минувшей неделе пожар на АЭС в Энергодаре стараниями украинского президента заставил поволноваться если не весь мир, то уж Европу точно.
После того как Запорожскую АЭС отбили у ВСУ отряды Росгвардии, бойцы обнаружили неоспоримые доказательства того, что "истерика Зеленского" была наигранной лишь отчасти:
Киев на самом деле готовил масштабную провокацию, которая, выражаясь словами украинского президента, привела бы к "концу Европы".
Полковник Росгвардии рассказал, что его бойцы 4 марта во время патрулирования АЭС "подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса". Огневые точки диверсантов были подавлены, но, уходя, они подожгли административное здание, в котором укрывались.
А вот после "заварушки" росгвардейцы обнаружили неоспоримые доказательства того, что ВСУ готовили масштабную провокацию: и в здании, и на энергоблоках было брошено много оружия, включая и тяжёлое вооружение, и боеприпасы.
"Если бы украинские диверсанты довели дело до конца, второго Чернобыля было бы не избежать", — сказал представитель Росгвардии, добавив, что сейчас на Запорожской АЭС всё в порядке, персонал её работает в штатном режиме.
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