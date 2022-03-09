Бойцы Росгвардии нашли доказательства того, что Киев готовил "конец Европе"

Бойцы Росгвардии, которые сейчас несут боевое дежурство по охране Запорожской АЭС, нашли на территории атомной станции массу брошенного украинскими военными вооружения.

Напомним, на минувшей неделе пожар на АЭС в Энергодаре стараниями украинского президента заставил поволноваться если не весь мир, то уж Европу точно.

После того как Запорожскую АЭС отбили у ВСУ отряды Росгвардии, бойцы обнаружили неоспоримые доказательства того, что "истерика Зеленского" была наигранной лишь отчасти:

Киев на самом деле готовил масштабную провокацию, которая, выражаясь словами украинского президента, привела бы к "концу Европы".

Полковник Росгвардии рассказал, что его бойцы 4 марта во время патрулирования АЭС "подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса". Огневые точки диверсантов были подавлены, но, уходя, они подожгли административное здание, в котором укрывались.

А вот после "заварушки" росгвардейцы обнаружили неоспоримые доказательства того, что ВСУ готовили масштабную провокацию: и в здании, и на энергоблоках было брошено много оружия, включая и тяжёлое вооружение, и боеприпасы.