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Автор Игорь Рябов

За сутки российские самолёты уничтожили 49 военных объектов Украины

Силовые структуры

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили 49 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе два пункта управления, шесть зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего, сообщает Минобороны РФ.

За сутки российские самолёты уничтожили 49 военных объектов Украины

С начала спецоперации на Украине армия России уничтожила 2786 военных объектов Украины, среди которых 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии, 718 военных автомобилей и 93 беспилотника, отметил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине направлена на принуждение к миру, а не на организацию госпереворота в Киеве. Кремль не планирует уничтожать государственность Украины и оккупировать страну.

"ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили"
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина мария захарова игорь конашенков
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