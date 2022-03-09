За сутки российские самолёты уничтожили 49 военных объектов Украины

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили 49 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе два пункта управления, шесть зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего, сообщает Минобороны РФ.

С начала спецоперации на Украине армия России уничтожила 2786 военных объектов Украины, среди которых 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии, 718 военных автомобилей и 93 беспилотника, отметил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине направлена на принуждение к миру, а не на организацию госпереворота в Киеве. Кремль не планирует уничтожать государственность Украины и оккупировать страну.