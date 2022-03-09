ВСУ атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС

Минобороны РФ: националисты пытались вывести из строя энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает РИА Новости, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

О предпринятой атаке рассказал статс-секретарь — заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.

Он расценил действия ВСУ как крайне опасную провокацию. Чтобы спасти положение, российские специалисты перевели АЭС на резервные дизель-генераторные источники питания.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", — рассказал Панков.

Восстановлением энергоснабжения, по словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, займётся белорусская сторона.