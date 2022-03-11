В Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия с помощью ударного беспилотника "Форпост" уничтожила опорный пункт украинских националистов высокоточным боеприпасом.
В Telegram-канале РИА Новости появилась видеозапись, на которой запечатлён момент нанесения удара беспилотным летательным аппаратом ВКС РФ по укреплённому пункту националистов Украины.
"Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом", — прокомментировали в оборонном ведомстве.
На представленных кадрах также продемонстрировали запись с прицела дрона, выполнявшего полёт над окраиной населённого пункта. В его прицельной раме находилось отдельно стоящее здание. На записи показано точное попадание боеприпаса по строению. Из крыши здания сразу же пошёл дым.
С 24 февраля Вооружённые силы РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.