Армия РФ с помощью беспилотника уничтожила опорный пункт националистов Украины

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия с помощью ударного беспилотника "Форпост" уничтожила опорный пункт украинских националистов высокоточным боеприпасом.

В Telegram-канале РИА Новости появилась видеозапись, на которой запечатлён момент нанесения удара беспилотным летательным аппаратом ВКС РФ по укреплённому пункту националистов Украины.

"Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом", — прокомментировали в оборонном ведомстве.

На представленных кадрах также продемонстрировали запись с прицела дрона, выполнявшего полёт над окраиной населённого пункта. В его прицельной раме находилось отдельно стоящее здание. На записи показано точное попадание боеприпаса по строению. Из крыши здания сразу же пошёл дым.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.