Российские миротворцы стараются не занимать освобождённые ими посёлки. Почему — объяснил военкор ТК Россия Евгений Поддубный.

По его словам, делается это ради безопасности мирных жителей, поскольку, потеряв контроль над населённым пунктом, ВСУ начинают его массированные обстрелы, как только туда входят наши солдаты.

"Украинские военные целенаправленно оставляют населённые пункты, и как только туда заходят российские подразделения, открывают огонь из всего, что только можно.

Например, по Бородянке — это довольно крупный населённый пункт — начали палить из реактивных систем залпового огня. Реактивные снаряды "Смерч" и "Ураган" буквально сносили многоэтажки. Они (ВСУ и нацбатальоны) специально сдают посёлки и городки, чтобы накрывать огнём российских военных, стирать их с лица земли. Чтобы не подвергать жителей риску, миротворцы сменили тактику и теперь стараются не занимать населённые пункты", — рассказал Поддубный в одном из репортажей.