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Автор Екатерина Широкова

"Мам, всё нормально, жив-здоров": мать офицера ВС РФ рассказала о сыне

Силовые структуры

Офицер Вооружённых сил России Дмитрий Почесный совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине. Танковому полку удалось отбить атаку националистов и выбраться из засады, при этом нанеся противнику существенный удар. По словам матери военного, сын звонит домой при любой возможности.

"Мам, всё нормально, жив-здоров": мать офицера ВС РФ рассказала о сыне

Как рассказала мама офицера Елена Почесная, на вопрос: "как дела", Дмитрий отвечает всегда коротко и скромно. 

"Сейчас связывался: "Мам, всё нормально, жив-здоров". Иногда эсэмэску напишет, потому что очень просим, очень сильно переживаем", — поделилась Елена Почесная с Телеканалом "360". — "Он очень скромный, никогда ничего не скажет про себя, сильный такой".

По словам мамы героя, Дмитрий с детства мечтал стать военным. Окончил Суворовское училище, куда поступил в 14 лет. Затем перешёл в Новосибирское высшее военное командное училище. Женщина делится, что на фоне происходящего на Украине очень боится за сына, но он сам твёрдо решил отправиться в зону конфликта. 

10 марта Минобороны России сообщили, что танковый полк с капитаном Дмитрием Почесным и старшим лейтенантом Станиславом Кимом попал в засаду националистических батальонов. Благодаря грамотным и слаженным действиям военные отразили атаку и даже нанесли значительный ущерб, уничтожили четыре боевые машины пехоты и взяли в плен 12 бандеровцев.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина новосибирская область
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