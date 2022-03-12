"Мам, всё нормально, жив-здоров": мать офицера ВС РФ рассказала о сыне

Офицер Вооружённых сил России Дмитрий Почесный совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине. Танковому полку удалось отбить атаку националистов и выбраться из засады, при этом нанеся противнику существенный удар. По словам матери военного, сын звонит домой при любой возможности.

Как рассказала мама офицера Елена Почесная, на вопрос: "как дела", Дмитрий отвечает всегда коротко и скромно.

"Сейчас связывался: "Мам, всё нормально, жив-здоров". Иногда эсэмэску напишет, потому что очень просим, очень сильно переживаем", — поделилась Елена Почесная с Телеканалом "360". — "Он очень скромный, никогда ничего не скажет про себя, сильный такой".

По словам мамы героя, Дмитрий с детства мечтал стать военным. Окончил Суворовское училище, куда поступил в 14 лет. Затем перешёл в Новосибирское высшее военное командное училище. Женщина делится, что на фоне происходящего на Украине очень боится за сына, но он сам твёрдо решил отправиться в зону конфликта.

10 марта Минобороны России сообщили, что танковый полк с капитаном Дмитрием Почесным и старшим лейтенантом Станиславом Кимом попал в засаду националистических батальонов. Благодаря грамотным и слаженным действиям военные отразили атаку и даже нанесли значительный ущерб, уничтожили четыре боевые машины пехоты и взяли в плен 12 бандеровцев.