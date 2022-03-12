В офисе Зеленского раскрыли его местонахождение

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского объяснил, где в данный момент находится украинский лидер.

Помощник Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что глава Украины остаётся на рабочем месте в Киеве.

"Привет, мы с Банковой, президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте", — цитирует слова Тимошенко РИА "Новости".

Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что Украина потеряла $2 млрд золотовалютных резервов из-за спецоперации на Украине. Устенко также заявил, что для страны были зарезервированы 300 млрд долларов из средств Центробанка РФ, которые хранятся в иностранных финансовых институтах. Их собираются потратить

на восстановление страны.

Ранее Зеленский рассказал, где сейчас находится его семья. Лидер Украины Владимир Зеленский уверил, что его семья не уехала за границу, а по-прежнему находится на родине.