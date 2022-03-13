Associated Press: в Ираке обстреляли в районе с консульством США

Столицу Иракского Курдистана Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, снаряды упали в районе, где находится американское консульство.

Всего в сторону Эрбиля выпустили двенадцать снарядов.

"Двенадцать ракет, атаковавших Эрбиль, были выпущены из-за пределов Иракского Курдистана и Ирака", — сообщает Associated Press. — "Представитель министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу из соседнего Ирана".

Как пишет издание, по данным местного Минздрава, во время обстрела никто не пострадал. Что же касается выпущенных снарядов, то некоторые из них изрядно повредили инфраструктуру. О состоянии здания американского консульства не сообщается.