Пушилин предупредил о страшных последствиях атаки ВСУ на Авдеевский коксохим

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если войска ВСУ атакуют Авдеевское коксохимическое предприятие, это может обернуться настоящей катастрофой.

"Что касается последствий (подрыва Авдеевского коксохима), то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника", — предупредил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно сообщению Минобороны РФ, 13 марта подразделения украинских националистов при отступлении совершили поджог на Авдеевском коксохимическом предприятии, расположенном в Донецкой области. В результате возгорания расположенные поблизости населённые пункты окутал ядовитый едкий дым. При этом пока потушить пожар невозможно из-за продолжающихся боёв.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.