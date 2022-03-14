Лётчику российского штурмовика Су-25 удалось посадить самолёт после того, как в него попала ракета из украинского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве журналистам пояснили, что Су-25 следовал за другим штурмовиком, выполняя боевую задачу. Когда военные ВСУ выпустили ракету с земли, лётчик первого самолёта, подполковник Денис Литвинов, перестроился и прикрыл товарища.
"Он визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, смог увести ракету в сторону", — пояснили в Минобороны РФ.
Посадка повреждённого Су-25 прошла без происшествий. Лётчик, управлявший судном, доложил об отказе систем управления и контроля самолёта. Как отметили в министерстве, Литвинов благодаря своему хладнокровию спас жизнь боевому товарищу.
"Оба лётчика представлены к госнаградам", — подчеркнули в профильном ведомстве.
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