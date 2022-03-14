Раскрыты цели ВСУ по обстрелу Донецка: получены данные с ноутбука боевиков

Ноутбук украинских боевиков заполучила Народная милиция ДНР, на нём оказались данные о целях удара ракеты "Точка-У", которая 14 марта была сбита над центром Донецка, 20 человек погибли в результате атаки со стороны националистов.

"Для ударов тактическим ракетным комплексом "Точка-У" в центре столицы нашей Республики были спланированы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и Республиканский военкомат", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что ВФУ обстреляли центр Донецка. Над городом сбили ракету "Точку-У", её обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. В Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.