МО: Националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению

Националисты совершили обстрел Донецка, чтобы убить как можно больше мирных граждан, в результате подрыва ракеты "Точка-У" 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что ВФУ обстреляли центр Донецка. Над городом сбили ракету "Точка-У", её обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской.

"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооружённых сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство мирных жителей", — сказал он.

Отмечается, что обстрел был произведён из района Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов.

Мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.