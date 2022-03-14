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Автор Игорь Рябов

Армия России уничтожила склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, который находился на территории завода "Антонов", заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он рассказал, что утром 14 марта армия России использовала высокоточное оружие большой дальности, чтобы нанести удар по военным объектам Украины. В итоге удалось вывести из строя украинские узлы связи, ретрансляции и коммутации в таких населённых пунктах, как Федоровка, Винаровка, Антополь.

В частности, с помощью высокоточного оружия был уничтожен крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов", отметил представитель оборонного ведомства РФ.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал начать денацификацию Украины с изменения украинского школьного образования.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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