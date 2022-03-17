Пенсионерка, покинувшая Мариуполь пешком, пояснила, почему считает ВСУ "падлами"

Националистические формирования на Украине ликвидируют жильё мирного населения и даже не сообщают жителям города об открытых гуманитарных коридорах, по которым можно спастись. Об этом рассказала пожилая жительница Мариуполя, которая в отчаянии просто ушла из города пешком, спасая себя и свою маленькую внучку.

"Даже не сказали (украинские войска) нам, что вывозят людей. Это просто я вчера услышала. Если бы не услышала, не знаю, наверно, уже подвалов не было. Почему мой ребенок должен погибать?" — сказала она в беседе с РИА Новости.

Пенсионерка рассказала, как вышла из Мариуполя пешком, взяв с собой маленькую внучку, и через полтора километра они достигли расположений ДНР, которые оказали им помощь.

"Да, так они (войска ДНР) хоть помогли. Людям хоть что-то дали. А эти падлы (украинские войска) ничего не дадут", — добавила она.

С июня 2014 года Мариуполь был захвачен украинскими силовиками, и город превратился в одну из самых горячих точек конфликта.

7 марта в ДНР объявили, что город окружён и его районы зачищаются от укрывающихся там националистов и боевиков.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины.