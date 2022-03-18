Ночью 18 марта ВСУ нанесли удары с помощью ракет "Точка-У" с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. Российские средства ПВО отразили атаку, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства сказано, что украинские силовики обстреливали город с территорий, которые полностью находятся под контролем националистических подразделений.
"Вооружённые силы РФ осуществили засечку координат пуска украинских баллистических ракет. Для пресечения атак и защиты граждан двумя ракетами "Искандер" были уничтожены пусковые установки украинских националистов", — прокомментировали в Минобороны.
В профильном ведомстве также подчеркнули: сейчас Мелитополь продолжает жить обычной жизнью, там работают магазины, функционирует общественный транспорт. Российские военные каждый день доставляют в город гуманитарную помощь.
Кроме того, представители Минобороны отметили, что очередное применение баллистических ракет по гражданскому населению ещё раз подтверждает "преступную сущность" киевского режима.
Исполнитель Игорь Левченко, которого ранее заставили извиняться из-за ролика с осуждением российской армии, попал в руки правоохранительных органов.