Российские средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по Мелитополю

Ночью 18 марта ВСУ нанесли удары с помощью ракет "Точка-У" с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. Российские средства ПВО отразили атаку, сообщили в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства сказано, что украинские силовики обстреливали город с территорий, которые полностью находятся под контролем националистических подразделений.

"Вооружённые силы РФ осуществили засечку координат пуска украинских баллистических ракет. Для пресечения атак и защиты граждан двумя ракетами "Искандер" были уничтожены пусковые установки украинских националистов", — прокомментировали в Минобороны.

В профильном ведомстве также подчеркнули: сейчас Мелитополь продолжает жить обычной жизнью, там работают магазины, функционирует общественный транспорт. Российские военные каждый день доставляют в город гуманитарную помощь.

Кроме того, представители Минобороны отметили, что очередное применение баллистических ракет по гражданскому населению ещё раз подтверждает "преступную сущность" киевского режима.