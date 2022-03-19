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Автор Елена Былкина

Появилась новая карта спецоперации на Украине с условными обозначениями

Силовые структуры

На обновлённой интерактивной карте наглядно показано продвижение российских войск на Украине.

Появилась новая карта спецоперации на Украине с условными обозначениями

Telegram-канал Mash совместно с проектом "Гигарама" создали интерактивную карту спецоперации на Украине. На ней можно увидеть территории, контролируемые войсками РФ и ЛДНР, зоны боёв, движение войск и гуманитарные коридоры.

Специальными значками обозначены боестолкновения, ракетные удары, окружение, сбитые летательные аппараты, пункты гуманитарной помощи, взятие территорий под контроль.

Ранее военный эксперт Борис Рожин опубликовал карту, на которой показаны просоветские настроения на Украине в 1991 году. Тридцать лет назад украинцы голосовали за сохранение СССР.

На ВГТРК на карте Украины наглядно обозначили территории, присоединённые к стране по воле царей и генсеков. На карте лишь небольшая центральная часть выделена непосредственно как Украина. Остальные территории значатся как подношения Сталина, Ленина, Хрущёва и российских самодержцев.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы иосиф сталин владимир ленин
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