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Автор Игорь Рябов

Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев.

Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

"Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев!", — заявил Кадыров.

Он отметил, что в будущем хочет национализировать завод по производству данных бронеавтомобилей.

Также глава Чечни продемонстрировал новую партию российских бронеавтомобилей, предназначенных для военных и добровольцев из Чечни, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

По его словам, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил эти бронеавтомобили специально для наших чеченских бойцов.

Ранее Кадыров заявил об отправке на Украину тысячи добровольцев из Чеченской республики. Также он пообещал, что в ближайшее время чеченские бойцы очистят от бандеровцев Мариуполь.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров
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