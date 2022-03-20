Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев.

"Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев!", — заявил Кадыров.

Он отметил, что в будущем хочет национализировать завод по производству данных бронеавтомобилей.

Также глава Чечни продемонстрировал новую партию российских бронеавтомобилей, предназначенных для военных и добровольцев из Чечни, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

По его словам, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил эти бронеавтомобили специально для наших чеченских бойцов.

Ранее Кадыров заявил об отправке на Украину тысячи добровольцев из Чеченской республики. Также он пообещал, что в ближайшее время чеченские бойцы очистят от бандеровцев Мариуполь.