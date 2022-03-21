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Автор Ольга Лебедева

"Архивы помнят всё": Минобороны РФ рассекретило документы об украинских нацистах

Силовые структуры

Министерство обороны России запустило проект "Архивы всё помнят", который раскрывает доказательства преступлений украинских националистов против собственного народа в годы Великой Отечественной войны.

Рассекречивание архивов направлено на сохранение исторической памяти и правды о варварствах, которые в последнее время "были сознательно оставлены в забвении украинским уголовным режимом".

"Выявлены и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения нацистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую с особой жестокостью) ни в чём не повинных граждан, в том числе стариков, женщин и детей", — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

В частности, рассекреченные архивные документы показывают, что в 1942 году Народный комиссар обороны СССР уже знал, что германское военное управление создало "украинскую армию" на оккупированной территории Украинской Советской Социалистической Республики.

 
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы минобороны
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