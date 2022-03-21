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Автор Юлия Миленина

Российский Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

Силовые структуры

В российский вертолёт Ми-24 едва не попала ракета "Стингер", выпущенная украинскими военными. Это случилось, когда экипаж выполнял задачи в районе Днепра.

Российский Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства обороны РФ, взрыв ракеты произошёл около хвостовой балки вертолёта. Лётчик решил продолжить полёт, несмотря на опасную ситуацию.

После ЧП в течение семи минут несколько ударных вертолётов России подавили все обнаруженные огневые позиции Вооружённых сил Украины.

Также в профильном ведомстве отметили, что профессионализм позволил российскому экипажу уклониться от прямого попадания снаряда со стороны ВСУ.

С 24 февраля ВС РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что руководители стран, входящих в состав НАТО, сознательно затягивают кризис на Украине, чтобы увеличить прибыль крупных западных военно-промышленных корпораций.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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