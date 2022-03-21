Российский Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

В российский вертолёт Ми-24 едва не попала ракета "Стингер", выпущенная украинскими военными. Это случилось, когда экипаж выполнял задачи в районе Днепра.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства обороны РФ, взрыв ракеты произошёл около хвостовой балки вертолёта. Лётчик решил продолжить полёт, несмотря на опасную ситуацию.

После ЧП в течение семи минут несколько ударных вертолётов России подавили все обнаруженные огневые позиции Вооружённых сил Украины.

Также в профильном ведомстве отметили, что профессионализм позволил российскому экипажу уклониться от прямого попадания снаряда со стороны ВСУ.

С 24 февраля ВС РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что руководители стран, входящих в состав НАТО, сознательно затягивают кризис на Украине, чтобы увеличить прибыль крупных западных военно-промышленных корпораций.