За ночь российская авиация уничтожила 44 военных объекта Украины

За прошедшую ночь авиация РФ уничтожила 44 военных объекта Украины. Об этом сообщил в понедельник, 21 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди поражённых объектов четыре украинских командных комплекса, две установки реактивных систем залпового огня возле населённых пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Также уничтожено 23 места скопления боевой техники", — подчеркнул Конашенков во время очередного брифинга.

Помимо этого, по его словам, российские военные сбили в воздухе два украинских беспилотника.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. За прошедший период российская армия уничтожила:

216 беспилотников;

180 зенитных ракетных комплексов;

1506 танков и других боевых бронированных машин;

152 установки реактивной системы залпового огня;

592 орудия полевой артиллерии и миномёта;

1284 единицы специальной военной автомобильной техники.