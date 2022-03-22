Минобороны РФ опровергло фейк об увольнении генерала Ершова за потерю бойцов

Министерство обороны РФ опровергло фейковую информацию, распространяемую украинскими СМИ о том, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу якобы отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова за потери личного состава во время спецоперации на Украине.

По данным Минобороны, назначение и увольнение высокопоставленных военнослужащих всегда сопровождается соответствующим указом президента России, однако ни на сайте Кремля, ни на сайте министерства такой информации нет. Запись с разоблачением недостоверной информации появилась в Telegram-канале "Война с фейками".

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что генерал Ершов якобы находится под домашним арестом по обвинению в потерях личного состава. По данным представителя СМИ, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составили более двух тысяч человек, 180 из которых — солдаты-срочники.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что Европа ещё поблагодарит Россию за проведение спецоперации на Украине, в ходе которой была выявлена сеть американских лабораторий, где создавалось биологическое оружие.