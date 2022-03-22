Песков объяснил, в каком случае Россия пустит в ход ядерное оружие

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условие, при котором Россия воспользуется своим ядерным оружием.

Дмитрий Песков объяснил в эфире CNN, что армия РФ не наносит удары по гражданским целям. Он заверил, что Россия не стремится к "оккупации Украины".

Представитель президента России ответил на вопрос и о ядерном оружии.

"РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Маргарита Симоньян заверила, что Россия не воюет с украинцами.