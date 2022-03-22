Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условие, при котором Россия воспользуется своим ядерным оружием.
Дмитрий Песков объяснил в эфире CNN, что армия РФ не наносит удары по гражданским целям. Он заверил, что Россия не стремится к "оккупации Украины".
Представитель президента России ответил на вопрос и о ядерном оружии.
"РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Маргарита Симоньян заверила, что Россия не воюет с украинцами.
"Если бы мы воевали с украинцами, то эта война закончилась бы 24-го числа, в тот день, в который она началась. Потому что просто разметелили бы всё, укатали и всё", — сказала главный редактор RT в эфире общественно-политического ток-шоу "Право знать!".
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.