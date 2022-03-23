Комитет Госдумы одобрил проект о ветеранах спецоперации спецоперации на Украине

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел и одобрил законопроект о том, что участники спецоперации на Украине будут наделены статусом ветеранов боевых действий.

На сегодняшнем заседании комитета был дан "зелёный свет" к рассмотрению законопроекта уже в первом чтении Госдумы. Однако документ могут принять в ускоренном порядке.

В случае принятия инициативы в первом чтении на пленарном заседании, законопроект рекомендуется для оперативности рассмотреть и в двух последующих чтениях, пояснил председатель комитета Ярослав Нилов.