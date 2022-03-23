Захарова сообщила, что РФ и Украина два раза обменялись пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о двух обменах пленными между Москвой и Киевом. Также дипломат сообщила о ежедневной работе Минобороны РФ над гуманитарными коридорами для безоружных украинских граждан.

"Проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", — подчеркнула политик, слова которой приводят на официальном сайте МИД РФ.

Вместе с этим представитель ведомства обвинила страны Евросоюза в игнорировании преступлений со стороны киевского режима. По мнению Захаровой, националисты на Украине "прикрываются гражданскими лицами как живым щитом". Ещё злоумышленники не позволяют населению уехать в Россию, отметила дипломат.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал причину, по которой переговоры между РФ и Украиной можно назвать тяжёлыми. По словам политика, Киев постоянно меняет позиции.