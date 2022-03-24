Королевский танковый полк Великобритании обучал военных, которые участвовали в вооружённом конфликте в Донбассе, пишет РИА Новости. Согласно сообщению, подтверждающие документы нашли в освобождённой Волновахе.
Как сообщает агентство, среди документов нашли именной сертификат на прохождение курса подготовки.
"Сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.
Сертификат выдан королевским танковым полком — знаменитым подразделением", — пишет РИА Новости.
Согласно документу, военные проходили четыре этапа обучения, это:
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