Минобороны РФ: вскрылись новые факты связи США с биолабами на Украине

Появились новые факты причастности Минобороны США к разработкам и опытам с опасными патогенами в биолабораториях на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Согласно информации, ведомство в скором времени намеренно обнародовать документы.

Как пояснил Конашенков на брифинге, разработки велись над новыми, особо опасными патогенами, а также компонентами биологического оружия на Украине. В ведомстве сообщили, что есть документы, демонстрирующие, что проект UP2 разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.

"Основной целью проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины, эта работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", — сказал представитель Минобороны РФ.

Кроме того, как подчеркнули в военном ведомстве, стало известно, что законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма вела переговоры с Киевом о том, чтобы испытывать экспериментальные препараты на украинских военных.