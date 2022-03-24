Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала снимки наградных знаков с наградными листами. Такие почести ждут украинцев, которые штурмом возьмут Крым.
На фото медали в форме креста "За взяття Криму". Этими наградами украинские власти, предположительно, собирались порадовать отличившихся в бою за Крым.
"Фото публикует @opersvodki. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского. Как утверждается, знаки отличия были заранее разосланы по украинским военкоматам. Они могут подтверждать данные разведки о готовившемся ещё до начала российской спецоперации нападении ВСУ на Крым", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Владимиром Путиным.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.