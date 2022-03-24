На Украине наштамповали медали "за взятия Крыма"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала снимки наградных знаков с наградными листами. Такие почести ждут украинцев, которые штурмом возьмут Крым.

На фото медали в форме креста "За взяття Криму". Этими наградами украинские власти, предположительно, собирались порадовать отличившихся в бою за Крым.

"Фото публикует @opersvodki. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского. Как утверждается, знаки отличия были заранее разосланы по украинским военкоматам. Они могут подтверждать данные разведки о готовившемся ещё до начала российской спецоперации нападении ВСУ на Крым", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Владимиром Путиным.