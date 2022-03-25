Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что одной из отличительных черт спецоперации на Украине является применение беспилотника "Форпост". По словам эксперта, он "поражает цель с минимальным отклонением".
По словам военного эксперта, боевой беспилотник имеет ряд преимуществ в отношении техоснащения. Так, он способен:
"Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У "Форпоста" есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".
Как подчеркнул Баранец, применение Россией "Форпоста" — одна из отличительных черт спецоперации.
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