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Автор Екатерина Широкова

Баранец назвал отличительную черту спецоперации на Украине: суровый боекомплект

Силовые структуры

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что одной из отличительных черт спецоперации на Украине является применение беспилотника "Форпост". По словам эксперта, он "поражает цель с минимальным отклонением".

Баранец назвал отличительную черту спецоперации на Украине: суровый боекомплект

По словам военного эксперта, боевой беспилотник имеет ряд преимуществ в отношении техоснащения. Так, он способен:

  • держаться в воздухе более 42 часов;
  • перевозить военный груз весом свыше 100 килограммов;
  • преодолевать сотни километров за короткое время.

"Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У "Форпоста" есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Как подчеркнул Баранец, применение Россией "Форпоста" — одна из отличительных черт спецоперации.

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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