Баранец назвал отличительную черту спецоперации на Украине: суровый боекомплект

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что одной из отличительных черт спецоперации на Украине является применение беспилотника "Форпост". По словам эксперта, он "поражает цель с минимальным отклонением".

По словам военного эксперта, боевой беспилотник имеет ряд преимуществ в отношении техоснащения. Так, он способен:

держаться в воздухе более 42 часов;

перевозить военный груз весом свыше 100 килограммов;

преодолевать сотни километров за короткое время.

"Всё это высокоточное оружие, которое поражает цель с минимальным отклонением от неё. У "Форпоста" есть операторы, которые наблюдают за тем, что происходит на земле, наводят на цель, которую и поражают", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Как подчеркнул Баранец, применение Россией "Форпоста" — одна из отличительных черт спецоперации.