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Автор Екатерина Широкова

Бастрыкин: если бы РФ не начала спецоперацию на Украине, жертв было бы больше

Силовые структуры

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то жертв среди мирного населения было гораздо больше, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин: если бы РФ не начала спецоперацию на Украине, жертв было бы больше

По словам Бастрыкина, реакция России позволила урезонить националистов, в планах которых было нападение на Донбасс.

"Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше", — заявил Бастрыкин в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул председатель СК, нацбатальоны серьёзно готовились ко вторжению в ЛДНР.

"Судя по тому что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения", — резюмировал Бастрыкин.

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс александр бастрыкин
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