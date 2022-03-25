Бастрыкин: если бы РФ не начала спецоперацию на Украине, жертв было бы больше

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то жертв среди мирного населения было гораздо больше, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, реакция России позволила урезонить националистов, в планах которых было нападение на Донбасс.

"Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше", — заявил Бастрыкин в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул председатель СК, нацбатальоны серьёзно готовились ко вторжению в ЛДНР.