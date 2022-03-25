Бастрыкин: ВСУ обрушились на мирных жителей Донбасса "Градами" и "Ураганами"

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в Донецке ВСУ обстреливали мирных жителей из тяжёлого боевого оружия РЗСО "Град", "Ураган" и авиаракет. По словам Бастрыкина, именно этот вид оружия "неизбирательного действия".

Как подчеркнул глава СК, никто из нацбатов и ВСУ не разбирался, куда стрелять и кто попадёт под шквальный огонь.

"Против мирного населения, — системы залпового огня "Град", "Ураган", авиационные неуправляемые ракеты, другие виды тяжёлого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия", — отметил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Бастрыкин уточнил, что именно националистическая идеология поддерживала в Донбассе "ненависть, жестокость и подлость" по отношению к мирным жителям.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы СК о том, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то количество жертв среди мирного населения поступательно росло.