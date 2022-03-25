Генштаб ВС РФ рассказал о потерях ВСУ за месяц спецоперации

Руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил о потерях украинской армии в ходе спецоперации РФ по принуждению к миру. По информации военачальника, скончались 14 тысяч солдат.

"На момент начала специальной военной операции вооружённые силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих", — сказал Рудской во время брифинга.

По словам военачальника, спустя месяц российской миссии ранения получили 16 тысяч украинских солдат. Вместе с этим Рудской сообщил, что ВСУ восполняет потери через мобилизацию людей из войск территориальной обороны, которые не имеют нужной для участия в боевых действиях подготовки.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что армия нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по базе ГСМ под Киевом. Из этой точки снабжали горючим военных в центральной части Украины, заявили в ведомстве.