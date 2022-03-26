EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В Крыму рассказали о создании на юге Украины военно-гражданских администраций

Силовые структуры

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что в южных областях Украины, над которыми установили контроль ВС России, власти нашей страны формируют военно-гражданские администрации. Они должны руководить территориями и населёнными пунктами, отметил сенатор.

В Крыму рассказали о создании на юге Украины военно-гражданских администраций

Известно, что крымские чиновники направили начальников и экспертов из кадровых резервов в украинские районы. Прежние главы покинули эти регионы, заявили в Симферополе.

"Кто-то же должен управлять этими территориями, особенно в тех населённых пунктах, где местные власти, местное руководство вообще отстранилось от решения проблем граждан", — сказал Цеков ТАСС.

Также член СФ подчеркнул, что часть украинских властей намерены противостоять армии РФ. По словам сенатора, некоторые управленцы пытались навредить местным жителям.

Как рассказал Цеков, военно-гражданские администрации отвечают за деятельность учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Например, эти чиновники проследят за работой больниц и ЖКХ. Также среди задач политик выделил обеспечение людей продовольствием и другой гуманитарной помощью.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали о потерях в ходе спецоперации по принуждению к миру на Украине. По информации армии нашей страны, за месяц миссии погибли 1 351 солдат России и 14 000 военных ВСУ.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы всу крым россия украина сергей цеков
Sberbank
Новости
Мария Захарова планирует остаться в Facebook*: "У нас ещё здесь дела"
В Крыму рассказали о создании на юге Украины военно-гражданских администраций
Олаф Шольц: "Мы станем независимы от российского газа"
Захарова высмеяла польского генерала за претензии на Калининградскую область
Какие проблемы Шойгу обсуждал с руководством Минфина
Путин подписал закон о признании участников спецоперации РФ ветеранами
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Медведев назвал цели переговоров Москвы и Киева
Медведев озвучил "симметричный ответ" РФ на антироссийские санкции
Эксперт оценил решение ЦБ ограничить движение средств в недружественные страны
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Мир. Новости мира
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе
Мир. Новости мира
Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе
Последние материалы
Олаф Шольц: "Мы станем независимы от российского газа"
Захарова высмеяла польского генерала за претензии на Калининградскую область
Какие проблемы Шойгу обсуждал с руководством Минфина
Путин подписал закон о признании участников спецоперации РФ ветеранами
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Медведев назвал цели переговоров Москвы и Киева
Медведев озвучил "симметричный ответ" РФ на антироссийские санкции
Эксперт оценил решение ЦБ ограничить движение средств в недружественные страны
Медведев обвинил США в беспрерывном ведении захватнических войн по всему миру
Стало известно о скорой капитуляции Зелинского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников