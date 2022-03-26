В Крыму рассказали о создании на юге Украины военно-гражданских администраций

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что в южных областях Украины, над которыми установили контроль ВС России, власти нашей страны формируют военно-гражданские администрации. Они должны руководить территориями и населёнными пунктами, отметил сенатор.

Известно, что крымские чиновники направили начальников и экспертов из кадровых резервов в украинские районы. Прежние главы покинули эти регионы, заявили в Симферополе.

"Кто-то же должен управлять этими территориями, особенно в тех населённых пунктах, где местные власти, местное руководство вообще отстранилось от решения проблем граждан", — сказал Цеков ТАСС.

Также член СФ подчеркнул, что часть украинских властей намерены противостоять армии РФ. По словам сенатора, некоторые управленцы пытались навредить местным жителям.

Как рассказал Цеков, военно-гражданские администрации отвечают за деятельность учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Например, эти чиновники проследят за работой больниц и ЖКХ. Также среди задач политик выделил обеспечение людей продовольствием и другой гуманитарной помощью.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали о потерях в ходе спецоперации по принуждению к миру на Украине. По информации армии нашей страны, за месяц миссии погибли 1 351 солдат России и 14 000 военных ВСУ.