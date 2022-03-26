Фронтмен группы "Бумбокс" получил ранение под Киевом

Фронтмен, вокалист и автор песен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил осколочное ранение в голову под Киевом. Певец показал своё израненное лицо.

Музыкант Андрей Хлывнюк, который добровольно вступил в ряды теробороны после начала спецоперации на Украине, попал под минометный обстрел недалеко от Киева. Певец в своём микроблоге в социальных сетях показал ранение на щеке.

В настоящий момент жизни исполнителя ничего не угрожает.

"Бумбокс" — известный украинский музыкальный коллектив. Его песни "Вахтерам", "Хоттабыч" — популярные в России хиты.