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Автор Ольга Лебедева

ВСУ бьют по Донецку и окрестностям из запрещённого оружия

Силовые структуры

Сегодня утром украинская армия обстреляла поселок Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, применив при этом четыре снаряда калибра 122 миллиметра. Они запрещены в соответствии с Минскими соглашениями.

ВСУ бьют по Донецку и окрестностям из запрещённого оружия

Об этом сообщило представительство ДНР в Объединенном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, по данным военных ДНР, в 6:30 утра по местному времени украинские военные якобы выпустили 20 ракет ракетной системы "Град" по селу Каштановое.

А чуть позже, примерно в семь часов по местному времени был зафиксирован обстрел Петровского района города Донецка. По нему ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра.

Напомним, в понедельник о том, что бойцы ВСУ совершают военные преступления, наконец-то заговорили и на Западе:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу днр донецк
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