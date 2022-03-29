Глава СК Бастрыкин поручил расследовать похищение священника на Украине

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился запустить расследование нападения на священника православной церкви на территории Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, их действиям будет дана правовая оценка", — написали в официальном Telegram-канале СК.

По информации правоохранителей, националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма. Как подчеркнули в ведомстве, происшествие можно назвать похищением. Также во время инцидента пострадали прихожане, отметили в СК. По версии следствия, злоумышленники являются представителями теробороны Черкасской области.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки на село Журавлёвка Белгородской области погиб священник Олег Артёмов. Об этом заявили источники в РПЦ.