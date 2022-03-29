Шойгу: РФ адекватно отреагирует в случае поставок самолётов НАТО на Украину

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки боевых самолётов и систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО на территорию Украины не останутся без внимания России.

По его словам, РФ адекватно отреагирует на такие шаги со стороны Североатлантического альянса. Министр также уточнил, выступая на селекторном совещании, что представители оборонного ведомства регулярно отслеживают все заявления лидеров некоторых стран НАТО о планах по поставкам самолётов и систем ПВО Киеву.

"В случае их реализации адекватно прореагируем", — подчеркнул Шойгу.

Ранее власти Украины обратились к американским партнёрам с просьбой предоставлять стране по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin ежедневно.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский попросил у НАТО отдать Киеву каждый сотый танк и боевой самолёт, принадлежащий альянсу.