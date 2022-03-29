Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил украинские военные подразделения с СС — формированием немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Он заявил об этом, комментируя слова беженцев, которые рассказывают о тяжёлой гуманитарной ситуации, но самое главное — о том, как бойцы ВСУ относятся к жителям.
"Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили всё это в филиал дивизии СС "Мёртвая голова", — подчеркнул Сергей Аксёнов в эфире программы журналиста Владимира Соловьёва.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.