Аксёнов заявил, что украинская армия — филиал дивизии СС

Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил украинские военные подразделения с СС — формированием немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Он заявил об этом, комментируя слова беженцев, которые рассказывают о тяжёлой гуманитарной ситуации, но самое главное — о том, как бойцы ВСУ относятся к жителям.