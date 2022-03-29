Россия делает два шага назад для деэскалации на Украине

Владимир Мединский, который является главой российской делегации на переговорах с Украиной, заявил, что Россия делает два шага назад навстречу Украине для деэскалации. Он сказал об этом после завершения переговорного процесса в Турции.

"Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту", — добавил Мединский на пресс-конференции.

Одновременно с этим Минобороны России решило "кардинально сократить" военную активность на киевском и черниговском направлении.