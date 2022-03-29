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Автор Игорь Рябов

Россия ослабит наступление под Киевом и Черниговом

Силовые структуры

Министерство обороны РФ кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях, заявил заместитель главы Минобороны Александр Фомин.

Россия ослабит наступление под Киевом и Черниговом

Он объяснил это решение переговорами по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, которые "переходит в практическую плоскость".

"В целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", — отметил Фомин.

Во вторник, 29 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага назад навстречу Украине для деэскалации конфликта.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил отправку в горячие точки срочников, которых призовут в армию этой весной.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина сергей шойгу владимир мединский
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