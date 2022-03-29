Минобороны РФ потребовало Украину прекратить пытать российских пленных

В Минобороны России призвали Украину покончить с практикой пыток российских пленных, замминистра Александр Фомин в разговоре с журналистами напомнил о Женевской конвенции, которую необходимо соблюдать.

"Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику", — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой показаны фрагменты пыток российских военных на Украине. По его словам, в Кремле видели эти кадры. Он отметил, что следователи уже занялись их проверкой и позже дадут правовую оценку. Пресс-секретарь президента России также добавил, что все виновные в правонарушениях должны понести ответственность по закону.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.