Минобороны РФ: нацбаты снимают видео по заказу Киева пропаганды ради

Украинские власти систематически заставляют националистические батальоны делать постановочные записи, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей, грабежах и разрушениях социальной инфраструктуры, якобы совершенных российскими войсками, заявил глава Национального центра Управления национальной обороной России Михаил Мизинцев.

"Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения таких задач они делают что угодно и не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей", — сказал представитель Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, такие материалы призваны "создать негативную подоплеку" по поводу российской военной спецоперации на Украине.

"Несмотря на это, большая часть населения Украины, знающего реальную ситуацию, ищет любую возможность эвакуироваться в РФ", — констатировал Мизинцев, уточнив, что 488 930 человек, в том числе 101 423 ребенка, уже эвакуированы в Россию с начала военной операции.

Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя, Сумы и Чернигова с выходами как в Россию, так и к западным границам Украины, при этом украинская сторона одобрила только два из предложенных Москвой коридоров и ни один с выходом на территорию соседней страны. По словам Мезенцева, установлено также, что местные администрации не информировали население об открытии коридоров.

Более того, напомним, власти Украины обвинили Международный Красный Крест, помогающий эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий, в "пособничестве врагам".