На Украине силами Росгвардии был задержан высокопоставленный служащий ВСУ. По данным ведомства, он координировал работу диверсантов.
"Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области", — отмечается в сообщении Росгвардии.
Дома у задержанного в ходе специальных адресных мероприяий нашелся военный арсенал: больше 240 патронов для разного вооружения и семь единиц огнестрельного оружия.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.