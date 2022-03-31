Росгвардия задержала на Украине важного сотрудника ВСУ

На Украине силами Росгвардии был задержан высокопоставленный служащий ВСУ. По данным ведомства, он координировал работу диверсантов.



"Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области", — отмечается в сообщении Росгвардии.



Дома у задержанного в ходе специальных адресных мероприяий нашелся военный арсенал: больше 240 патронов для разного вооружения и семь единиц огнестрельного оружия.