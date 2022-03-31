В ДНР заявили о 46 раненых от обстрелов ВСУ за сутки

В Донецкой Народной Республике заявили, что за прошедшие сутки 46 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны.



"Всего за прошлые сутки на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 46 мирных жителей", — говорится в распространенном ведомством сообщении.



Также там говорится о продолжении эвакуации людей из Мариуполя — 615 человек, среди которых 114 детей. Обстрелы ДНР не прекращаются, но военные продолжают принимать беженцев и доставать людей из-под огня: с 5 марта Донецкой Народной Республикой было спасено почти 10 тысяч человек.