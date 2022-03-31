Освобождённый от нацистов Херсон желает сотрудничать с Россией

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, как Херсону удалось вернуться к жизни благодаря тому, что российская армия освободила от нацистов его территорию.

"В Херсоне, находящемся под контролем РФ, плавно налаживается жизнь. Люди возвращаются в город. После освобождения от украинских националистов местные власти выступили за сотрудничество с Россией и договорились с военными РФ совместно поддерживать правопорядок в области", — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, Журавко добавил, что с мародёрством практически покончено, открываются магазины и рынки, а основные продукты питания вновь становятся доступны горожанам.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина рискует потерять ещё несколько регионов. По его словам, может встать вопрос о выходе из её состава Херсона, Запорожья, Харькова и других городов.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.