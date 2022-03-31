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Автор Мирослав Марков

Британский генерал: НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине

Силовые структуры

Британский генерал в отставке Ник Паркер заявил, что Североатлантический альянс проиграл, позволив украинскому конфликту случиться. Об этом он сказал в интервью английской радиостанции BBC.

"Не думаю, что у альянса есть возможность перейти в наступление, учитывая некоторые расхождения в позициях трех десятков входящих в НАТО стран", — добавил Паркер, комментируя российскую спецоперацию на Украине и участие Евросоюза в ней.

По его словам, сейчас НАТО необходимы небольшие союзы, которые могли бы согласовывать действия между собой. Ранее Ник Паркер помогал Украине реформировать армию.

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
сша нато армия украина
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