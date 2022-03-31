Британский генерал в отставке Ник Паркер заявил, что Североатлантический альянс проиграл, позволив украинскому конфликту случиться. Об этом он сказал в интервью английской радиостанции BBC.
"Не думаю, что у альянса есть возможность перейти в наступление, учитывая некоторые расхождения в позициях трех десятков входящих в НАТО стран", — добавил Паркер, комментируя российскую спецоперацию на Украине и участие Евросоюза в ней.
По его словам, сейчас НАТО необходимы небольшие союзы, которые могли бы согласовывать действия между собой. Ранее Ник Паркер помогал Украине реформировать армию.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.