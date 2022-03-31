"Нам нужно больше": Зеленский потребовал оружие у Нидерландов

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к парламенту Нидерландов с просьбой предоставить Украине оружие.

В своём Telegram-канале президент Незалежной выложил данное видеообращение.

"Свобода должна получить всё необходимое оружие… Оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас… Нам нужно больше: (зенитно-ракетные комплексы — ред.) "Стрингеры", (противотанковый гранатомет — ред.) Panzerfafaust позволят держаться, бороться… Самолёты, танки, ПВО и противотанковые "Спайк", — сказал он.

Ранее военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Запад и страны НАТО продолжают поставлять на Украину оружие. Эксперт объяснил о том, каким образом они это делают.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.