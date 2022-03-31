Президент России подписал указ о весеннем призыве граждан от 18 до 27 лет

Лидер РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому призыв в России пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Количество призванных — 134 500 человек.

Информация о весеннем призыве размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе <…>, в количестве 134 500 человек", — цитирует текст документа РИА Новости.

В этом же указе глава государства поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк".

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что этой весной никого из призывников не направят в горячие точки. В спецоперации на Украине, по словам Владимира Путина, не участвуют солдаты-срочники. Все выявленные ранее факты нахождения военнослужащих срочной службы на Украине были пресечены.