Минобороны РФ: власти Украины насильно удерживают в портах 68 иностранных судов

Около семи десятков иностранных судов насильно удерживаются в украинских портах властями страны, заявили в Минобороны РФ.

"Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что задерживаемые в украинских портах суда принадлежат Белизу, Греции, Дании, Каймановым островам, КНР, Коморским островам, Либерии, Мальте, Маршалловым островам, Панаме, Сирии, Сьерра Леоне, Турции и Швейцарии.

"Экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, РФ ежедневно с 8.00 до 19.00 открывает коридор шириной в 3 морских мили и протяженностью 80 миль для выхода этих судов из территориальных вод Украины.