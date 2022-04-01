СК: влиятельные военные ВСУ обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения Донбасса 22 фигурантам, в числе которых есть высокопоставленные представители Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Среди подозреваемых оказались бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин организовал оперативное совещание в Ростове, во время которого обсуждались вопросы, связанные с расследованием преступлений националистов на территории Донбасса.

По информации пресс-службы СК РФ, всего возбуждено 590 дел. Следователи допросили почти 170 тысяч человек, из них 42 тысячи жителей ДНР и ЛНР пострадали от действий украинских силовиков.

"Расширен объём обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. На основании доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время планируется включить в работу следственной группы по расследованию преступлений в Донбассе криминалистов и других экспертов.