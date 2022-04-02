Сердюкова: Киев не хочет обменивать своих военнопленных — "От них открестились"

Украинские военные, которые оказались в плену в ЛНР, жалуются, что Киев их игнорирует и даже не пытается обменять, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Бойцы ей рассказали, что даже не могут связаться с родными.

"Жаловались, что со стороны Украины и властей Украины, командования не только не поступает каких-либо предложений по инициированию обмена, но даже на их звонки не отвечают. Эти военнослужащие забыты, от них открестились", — рассказал Сердюкова РИА Новости.

Как уточнила омбудсмен, сейчас в плену находятся 170 бойцов. Как подчеркнула Сердюкова, власти ЛНР пытались связаться с Киевом, но на звонки там не отвечают.